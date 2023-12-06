Общество 06 декабря 2023, 15:17 Аналитики «Чек Индекс» выяснили, что россияне стали чаще покупать икру и шампанское задолго до Нового года

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Ресурс «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» во время исследования выяснил, что россияне стали чаще покупать икру и шампанское к Новому году задолго до наступления праздника. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Как уточнило издание Utro.ru, число покупок за ноябрь выросло на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали, что возросший интерес к красной икре вызван снижением стоимости продукта. Банку икры в последний месяц осени можно было купить за 2390 рублей.

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Мандарины выросли в цене на 31%, достигнув 210 рублей за килограмм, а шампанское подорожало на 4%.