Аналитики «Авто.ру» назвали машины с самыми «преданными» водителями
Специалисты сайта «Авто.ру» выяснили, водители каких машин чаще всего выбирают ту же марку при смене автомобиля. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».
Оказалось, что наиболее преданными являются водители BMW. Кроме того, 36% владельцев Kia и 33% владельцев Hyundai при смене автомобиля приглядываются к машинам той же марки. Не хотят менять бренд также владельцы Lada и Mercedes-Benz.
Обратная ситуация наблюдается среди владельцев Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche. Большинство водителей этих автомобилей заявили, что при смене машины будут выбирать автомобиль другого бренда.
Ранее в опросе «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co россияне рассказали, обладать какими машинами они мечтали в юности. Выяснилось, что 32% мечтали о машине производства СССР. Еще 13% мечтали о немецком автомобиле, а 7% — о японском спорткаре. Многие просто мечтали о машине любого производителя.