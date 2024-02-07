Общество 07 февраля 2024, 14:09 Аналитики «Авито Работы»: спрос на обучение бьюти-услугам вырос на 82% с начала года

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Спрос на обучение с нуля и профессиональную переподготовку в сфере красоты вырос на 82% с начала 2024 года. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты исследования «Авито Работы».

Самым востребованным направлением для обучения стало наращивание ресниц. Также популярностью пользуются парикмахерское искусство, косметология и работа с бровями. Кроме того, увеличился интерес к обучению шугарингу, массажу и маникюру.

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Отмечается, что больше всего перейти в сферу бьюти-услуг хотят жители Ростова-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурга.