Общество 14 марта 2024, 12:02 Аналитики «Авиасейлс» выяснили, что 27% россиян ходили в отпуск только один раз за 2023 год

Читать 360tv в

Сервис «Авиасейлс» провел исследование и выяснил, что 27% россиян были в отпуске всего один раз в 2023 году. Около 30% респондентов ходили в отпуск два раза. Об этом написала «Газета.Ru».

Как уточнил RT, 18% россиян в прошлом году и вовсе остались без отпуска. Около 67% опрошенных рассказали, что если и уходили в отпуск, то не меняли привычную обстановку — они оставались дома или выезжали за город.

Реклама

«Согласно исследованиям, путешественники, которые получают новые и захватывающие впечатления во время отпуска, проявляют более высокий уровень удовлетворенности», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.