Аналитики AliExpress рассказали, в какое время россияне чаще всего делают онлайн-покупки

В онлайн-ритейлере AliExpress рассказали, в какое время россияне чаще всего делают покупки. По словам аналитиков, самое популярное время у покупателей из России — 10 часов утра, а самым активным днем считается четверг. Об этом написала «Газета.ru».

Представители компании отметили, что ноябрь 2021 года побил рекорд среди пользователей российской аудитории. Осенью в онлайн-ритейлере число покупателей составило 35 миллионов человек, а количество активных пользователей за последние 12 месяцев превысило 28,7 миллиона человек.

Чаще всего российские покупатели ищут на сайте AliExpress продукцию компании Xiaomi, на втором месте по поиску отмечаются чехлы для iPhone, а на третьем — женские платья.

По данным аналитической компании App Annie, в октябре 2021 года приложение «Авито» обогнало по посещаемости AliExpress, Wildberries, OZON, Youla, Auto.ru.