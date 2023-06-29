Общество 29 июня 2023, 15:25 Аналитик Журавлев увидел риски в инициативе раздавать из магазинов еду для нуждающихся

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В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предполагающий раздачу нереализованных продуктов нуждающимся в обмен на снижение торговым сетям налоговой нагрузки. Несмотря на очевидные плюсы, есть и риски. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев.

По его словам, нужно будет назначить контролирующий орган, который будет тщательно следить за всеми продуктами. Потому что под видом благотворительности нуждающимся могут отправлять просрочку или некачественные товары. А это, как добавил сайт kp.ru, вызовет всплески заболеваемости.

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«В настоящий момент из списка исключаются продукты детского и диетического питания, а также алкогольные напитки», — отметил аналитик.

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