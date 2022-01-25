Компания «Газпром» могла специально создать такие условия, чтобы ситуация с «Северным потоком — 2» была максимально выгодна для России. Такое мнение озвучил эксперт по энергетике Валентин Землянский, написала «Политика сегодня» со ссылкой на YouTube-канал «Украина.ру».

«Еще до финансовых отчетов „Газпрома“ я говорил, что вся ситуация с задержкой ему выгодна. Не исключено, что ее просто не то чтобы создали, но не заметили, что надо было регистрировать Nord Stream 2 AG сразу в Германии. Дивиденды от задержки в любом случае получает „Газпром“. И, естественно, с учетом платежей и дивидендов, их получает российский бюджет. То есть в этой ситуации выигрывает не Европа, а Россия. Проект, который планировалось окупать 15 лет, окупился за год за счет космических цен», — подчеркнул аналитик.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало перерегистрацию управляющей проектом компании Nord Stream 2 AG из Швейцарии в юрисдикцию Германии. На время оформления новой структуры сертификация приостановлена.