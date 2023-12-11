11 декабря 2023, 17:14
Аналитик Высоцкий объяснил рост стоимости капитального ремонта в России подорожанием работ
Директор Аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Евгений Высоцкий в беседе с «Известиями» прокомментировал информацию о том, что в России стоимость капитального ремонта за год увеличилась в среднем на 12%. Эксперты связывают новые показатели с ростом цен на стройматериалы.
По словам аналитика, дело не только в росте цен на материалы, но и в подорожании самих работ.
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«Стоимость строительного металлопроката, используемого в строительстве и капитальном ремонте, находится на уровне цен 2021 года, но при этом стоимость капитального ремонта растет постоянно», — отметил Высоцкий.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на данные проекта «Контур.Торги» сообщили об увеличении стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в России.
Строительство
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