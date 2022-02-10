Аналитик высказался о возможном введении акцизов на вейпы

Руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков обсудил с РИА ФАН планы законодателей рассмотреть проект о введении акцизных сборов на одноразовые электронные сигареты, вейпы и жидкости для них.

«Производители табака в свое время оценивали рынок стиков для систем нагревания табака типа IQOS около 10–15% от общего объема сигарет», — уточнил Федяков.

Он заметил, что рынок вейпов, который долгое время не регулировался, оценить сложно. Аналитик напомнил, что через какое-то время начали вводить ограничения на продажу одноразовых электронных сигарет по возрасту. Таким образом отсутствие контроля привело к развитию продаж вейпов и смесей к ним.

«На этом рынке присутствует серый и черный импорт, который вообще никак не контролируется. По уму, нужен полноценный таможенный контроль, который повлечет за собой уплату пошлин. <…> А второй этап — это акцизы, которые собираются принять», — добавил собеседник информагентства.