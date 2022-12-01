Общество 01 декабря 2022, 13:21 Аналитик Власов оценил предложение Милонова по созданию сервиса для борьбы с действиями коллекторов

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Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власов оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова по созданию цифрового сервиса для борьбы с действиями коллекторов. Об этом написал RT.

Аналитик считает, что не стоит как-то легализовывать и оцифровывать коллекторов.

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«Есть Гражданский кодекс, где прописаны отношения между заемщиком и кредитором. Есть Уголовный кодекс, если человеку поступают угрозы. Там и нужно подбирать статью», — отметил Власов.

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Ранее депутат Виталий Милонов предложил создать на безе портала Госуслуг цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов.