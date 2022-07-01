Аналитик Владимир Соловейчик рассказал о минусах петербургской «парковочной реформы»

Парковочное пространство Санкт-Петербурга увеличится до 364 улиц с 1 июля 2022 года. Аналитик Владимир Соловейчик объяснил в колонке для РИА ФАН, какие могут возникнуть проблемы из-за парковочной реформы.

На тех, кто живет на таких улицах, хотят нажиться, считает эксперт: теперь люди будут вынуждены оформлять платные разрешения на парковку, пояснила «Экономика сегодня». Также реформа создаст неудобства для тех, кто живет в Центральном районе на правах квартиросъемщиков. Им придется либо отказаться от машин, либо платить полную таксу за занимаемое парковочное место.

«Если у человека есть договор найма жилья, благодаря которому в казну уплачиваются налоги, значит, он обладает теми же правами, что и собственник расположенной там же квартиры. И в этой связи я считаю поведение чиновников, которые устроили это безобразие с парковками, просто бесчеловечным», — заявил аналитик.