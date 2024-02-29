29 февраля 2024, 12:45
Аналитик Виноградов: к нейросетям можно смело обращаться за консультациями по вопросам карьеры и бизнеса
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в беседе с «ФедералПресс» перечислил плюсы использования нейросетей в частной жизни.
Ранее СМИ писали о завершении экспертной дискуссии НИУ ВШЭ и фонда «Петербургская политика» по использованию ChatGPT и ИИ в социальных практиках.
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По словам эксперта, россияне могут смело обращаться за консультацией к нейросетям по вопросам карьеры и бизнеса. Что касается образования, нейросети будут полезны не только в написании рефератов и анализов, но и в объяснении сложных понятий из новых предметных областей.
В работе креативщиков нейросети помогут написать тексты, разработать слоган и визуальный дизайн. Нейросеть с легкостью составит вам резюме и поможет развить социальные навыки, добавил Виноградов.
Нейросети
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