Общество 26 января 2024, 13:49 Аналитик Ульянов: удаление временных файлов поможет ускорить работу смартфона

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Сброс устройства к заводским настройкам, удаление ненужных приложений и временных файлов помогут ускорить работу смартфона. Об этом сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, это позволит освободить место не только в постоянной, но и в оперативной памяти. Если же избавляться от некоторых приложений не хочется, то в таком случае можно запретить им работу в фоновом режиме, сообщили на сайте «Радио — КП».

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Кроме того, Ульянов посоветовал пользователям установить на свой смартфон специальные программы для очистки памяти.