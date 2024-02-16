Общество 16 февраля 2024, 16:18 Аналитик Ульянов: современные смартфоны не требуют полного отключения время от времени

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Современные смартфоны рассчитаны на непрерывную работу и не требуют полного отключения время от времени для лучшей производительности. Об этом сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, выключение или перезагрузка смартфона может быть полезной в случае, если необходимо сохранить остатки батареи. Кроме того, перезагрузка поможет, если устройство начинает подтормаживать, сообщил сайт «Радио — КП».

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«Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна», — отметил Ульянов.