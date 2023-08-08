Общество 08 августа 2023, 13:05 Аналитик Ульянов рассказал, что мошенники стали активно использовать нейросети для обмана граждан

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Специалист по кибербезопасности, глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с изданием Lenta.ru расказал, что мошенники начали активноиспользовать нейросети для обмана граждан.

Эксперт отметил, что с помощью искусственного интеллекта они генерируют скрипты для общения с жертвой. Сперва злоумышленники пытаются заинтересовать собеседника, затем заполучают его доверие и заставляют совершить нужное им действие. Весь этот сценарий от начала и до конца может написать нейросеть.

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Искусственный интеллект нуждается в минимальном обучении, чтобы сгенерировать не просто информационный шум, а яркий инфоповод, добавил Ульянов.