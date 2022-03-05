Аналитик Ульянов прокомментировал слухи о возможной блокировке Instagram в России

Роскомнадзор может заблокировать Instagram в России, если площадка не будет выполнять требования ведомства. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Instagram, если сравнивать его с Facebook, предполагает немного другой формат представления информации. Возможно, пока он приемлем и не нарушает закон. Как будет развиваться ситуация, посмотрим. В теории, возможно, блокировки будут как с одной, так и с другой стороны. Известно, что некоторые компании сами отказываются вести полноценную деятельности в РФ», — отметил Ульянов.

Он отметил, что пока предпосылок для того, чтобы закрывать Instagram в России, нет. Но нельзя исключать того, что в будущем они появятся.