Общество 09 апреля 2024, 15:45 Аналитик Ульянов посоветовал не вводить личные данные при использовании публичного Wi-Fi

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о рисках использования общественного Wi-Fi. Основная проблема заключается в том, что пользователь не знает, с какой целью создали точку, пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, не стоит вводить конфиденциальные данные, так как они могут быть скомпрометированы. Таким образом злоумышленники способны завладеть логином и паролем человека.

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Ульянов посоветовал подключаться к собственному интернету для входа в электронную почту, социальные сети и приложения банков.