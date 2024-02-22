Общество 22 февраля 2024, 12:42 Аналитик Ульянов: невключающийся смартфон можно попробовать вернуть к заводским настройкам

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Не нужно сразу же нести невключающийся смартфон в сервис, можно решить проблему самостоятельно. Так, гаджет стоит попробовать вернуть к заводским настройкам, сообщил аналитик Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в этом случае необходимо учитывать, что на устройстве удалятся все фото, видео и другие файлы. Прежде, чем возвращать телефон к заводским настройкам, следует подключить аппарат к зарядному устройству.

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«В случае глубокого разряда смартфону может потребоваться какое-то время, чтобы пополнить батарею. Поэтому он может не включиться мгновенно», — отметил Ульянов.