Общество 12 марта 2024, 18:30 Аналитик Ульянов: мошенники стали чаще использовать нейросети для обмана граждан с помощью записи голоса

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24» рассказал, что в последнее время в России участились случаи использования мошенниками нейросетей. Злоумышленники записывают голос собеседника, а затем с помощью нейросети генерируют различные фразы.

Аналитик пояснил, что аферистам достаточно пообщаться с человеком минуту, чтобы сгенерировать внятную речь, которая будет очень похожа на оригинал.

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Эксперт в области безопасности Александр Власов добавил, что на основе видео пользователей в Сети злоумышленники могут подделывать ролики, чтобы выманивать деньги. Важно продуманно относиться к тому, что вы размещаете в соцсетях, отметил он.