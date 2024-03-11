Общество 11 марта 2024, 17:39 Аналитик Ульянов: мошенники могут воспользоваться утечкой данных для оформления микрокредита

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Аналитик и эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал, что мошенники и хакеры могут сделать с украденной персональной информацией. Слова специалиста опубликовала Общественная Служба Новостей.

Так, номер телефона или адрес электронной почты используют для рассылки нежелательных сообщений, отметил эксперт. Чем большим количеством данных обладают аферисты, тем проще им втереться в доверие.

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Еще один вариант — заявки в микрокредитные организации. Имея значительный пакет отсканированных документов, злоумышленники способны оформить заем, пояснил Ульянов.