Общество 30 января 2024, 12:50 Аналитик Цвич рассказал, что в российских больницах часто не хватает неврологов и эндокринологов

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Эксперт «Народного фронта. Аналитика» Дмитрий Цвич в беседе с ИА НСН рассказал, каких специалистов не хватает в российских больницах. По его словам, всероссийский мониторинг выявил три самых дефицитных специальности.

Два года подряд в рейтинге лидируют неврологи. В больницах ощущается нехватка этих специалистов.

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«В России очень часто бывает, что пациенту показано посещение эндокринолога — а его нет, просто нет. В нашем исследовании эндокринолог занимает уверенное второе место», — сказал он.

На третьем месте находятся участковые терапевты, добавил Цвич.