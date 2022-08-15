Аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал россиянам, стоит ли сейчас играть на бирже

Главный аналитик центра TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал информацию о том, что на Московской бирже количество частных инвесторов достигло более 20 миллионов, а также объяснил, стоит ли сейчас играть на бирже. Об этом написал NEWS.ru.

По словам эксперта, причина роста частных инвесторов кроется в том, что ставки по вкладам снизились, и люди бросились покупать акции корпораций и доли в паевых фондах и ETF, чтобы увеличить свои доходы. Многие надеются, что обвалившийся весной российский фондовый рынок восстановится, поэтому и открыли брокерские счета.

При этом аналитик считает, что массово скупать российские и иностранные акции сейчас не следует, поскольку во всем мире начинается экономический спад.

«Конкретно в России [тоже происходит] падение экономики, есть геополитические риски. И хотя цены акций сильно упали в 2022 году, пока непонятны перспективы их роста. И от выплаты дивидендов многие компании отказываются», — отметил Гойхман.

По словам трейдера Вячеслава Зайченко, в условиях санкций счета могут заблокировать кому угодно.

«Я знаю очень многих российских инвесторов из списка Forbes. Многие из них — мои знакомые, друзья, товарищи. Они вывели все средства из каких-либо активов. Это огромнейшая сумма, — резюмировал эксперт.