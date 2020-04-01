Аналитик: табачные заводы сделали большие запасы до закрытия

«В табачной индустрии так устроено, что все смотрят друг на друга, и стараются подходить единообразно. Посмотрим, что будет, когда кончится товарный запас. Если всерьез говорить, то в январе тоже не работают фабрики. Я не помню, чтобы когда-либо после 1990-го года в России были проблемы с поставкой табачных изделий. Я думаю, пока решили временно приостановить, учитывая, что в торговле есть товар», — пояснил Желнин.

Он предположил, что заводы возобновят работу через месяц. Эксперт напомнил, что долгий застой был лишь в 1990 году.

«Тогда были даже массовые волнения, я помню какое тяжелое было состояние, на улицах стояли старушки с банками бычков. А на Урале и в Челябинске были чуть ли не погромы. Я думаю, что в современных условиях действующее руководство страны обратится к индустрии с предложениями продолжить поставки», — заключил Желнин.

Ранее фабрики по производству сигарет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вышли на карантин из-за коронавируса.