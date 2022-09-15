Россиянам рассказали, какие выплаты нужно требовать при увольнении по сокращению | 360°

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Россиянам рассказали, какие выплаты нужно требовать при увольнении по сокращению

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Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала россиянам о выплатах, которые обязан перечислить работодатель в последний рабочий день при увольнении по сокращению. Об этом написал RT.

Сотрудник должен получить зарплату за фактически отработанное время, включая премии, компенсацию за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка.

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В том случае, если человек не нашел работу в течение двух месяцев после увольнения, он может потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок за второй месяц.

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«В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения», — резюмировала Голованова.

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