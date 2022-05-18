Аналитик спрогнозировала «ледниковый период» на рынке недвижимости до начала осени

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала радиостанции «Говорит Москва», что в некоторых регионах России на 70% упал спрос на покупку готовых квартир.

Радченко обозначила главные причины падения спроса. Это увеличение стоимости квадратного метра и высокая ключевая ставка. По мнению Радченко, эти два фактора делают недоступным жилье для россиян.

«Будут сделки, связанные с обменными операциями, но так, чтобы люди в первый раз покупали квартиру — будет стагнация. До начала осени прогнозирую „ледниковый период“ на рынке недвижимости», — добавила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости.