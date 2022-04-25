Аналитик спрогнозировал подорожание бензина в ближайшем будущем

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев прокомментировал сообщение о том, что в РФ сейчас наблюдается избыточное предложение моторного топлива, что, по мнению некоторых, может привести к скидкам на бензин. Специалиста процитировало ИА НСН.

«В ближайшее время действительно будут предоставлены скидки. Но, тем не менее, вряд ли как-то серьезно цены снизятся на заправках», — усомнился Гордеев.

По его словам, как только избыточное предложение будет ликвидировано, то цены начнут плавно расти, но не превысят темпов инфляции. Он допустил, что заводы могут сократить объем переработки, чтобы уменьшить предложение невостребованного бензина. Другой вариант — они будут искать выход на экспортные рынки.

«В частности, возможно, увеличится экспорт на среднеазиатские рынки. Наши партнеры уже давно просят увеличить предложение», — добавил аналитик.