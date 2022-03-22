Аналитик Сизов рассказал, как распознать телефонных мошенников

Банковские мошенники активизировались и стали чаще звонить россиянам. В разговоре с Lenta.ru руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как отличить мошенников от настоящих сотрудников банка.

«В текущих обстоятельствах рекомендация может быть следующей — если вам поступает звонок, которого вы не ожидаете, с „мегавыгодным“ предложением, от которого очень сложно отказаться, последовательность действий может быть только одна: повесить трубку, зайти на сайт финансового учреждения и проверить наличие такой же акции на сайте. Никаких акций специально для вас, которые бы не отражались на официальном ресурсе, чаще всего не бывает», — рассказал Сизов.

Он добавил, что сейчас, когда многие банковские продукты перестают работать, а ставка повышается, мошенники очень часто звонят с «суперпредложениями». При поступлении такого звонка лучше всего сразу перезвонить в банк и узнать, действительно ли есть такая акция.