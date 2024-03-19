Общество 19 марта 2024, 13:09 Аналитик Шипилин: итоги выборов президента РФ связаны с ощутимой консолидацией общества

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Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал итоги голосования на выборах президента России, победу на которых одержал Владимир Путин. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Исход выборов, как мне кажется, естественный, потому что такая консолидация в обществе сейчас происходит, что она просто ощущается», — высказался эксперт.

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По его словам, на запредельную явку повлияло в том числе агрессивное поведение коллективного Запада. Граждане РФ активно продемонстрировали безразличие к мнению недружественных стран.