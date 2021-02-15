Аналитик сделал прогноз по стоимости квартир после отмены льготной ипотеки

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин заявил, что отмена программы льготной ипотеки в России приведет к увеличению ставок по жилищным кредитам до уровня около 7,5-8%, написал сайт URA.ru.

«Обратите внимание, средняя ставка по ипотеке сейчас 7,3%, а не 6,5%. При том, что до 90% нового жилья покупают за счет льготной ипотеки. Поэтому ставка, как минимум, вырастет до среднерыночной», — подчеркнул экономист.

По его словам, вместе с ростом ставки по ипотеке в разы уменьшаться цены на недвижимость. Как думает Селянин, падение цен должно произойти, потому что из-за сокращения доходов граждан снижается и спрос. Так, на фоне повышенных предложений со стороны застройщиков новые квартиры станут дешевле.

Глава пресс-службы федерального агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских оказался солидарен с мнением аналитика.

«Отмена льготной ипотеки в краткосрочной перспективе даст эффект. Застройщики будут вынуждены каким-то образом делать скидки, дисконты», — предположил эксперт.

Как он считает, крупные застройщики начнут разрабатывать собственные программы с банками.