Аналитик счел некритичным уход Ericsson с российского рынка

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал планы шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson уйти с российского рынка. Специалиста процитировало ИА НСН.

«На сегодняшний день компания Ericsson — это значимый игрок российского рынка. Он занимает порядка 20% с точки зрения инсталляций того, что уже есть на сети: это инфраструктурное оборудование, базовые станции, транспорт. На данный момент проблемы из-за того, что компания физически уходит с российского рынка, нет», — объяснил Муртазин.

Он напомнил, что в последние годы операторы меняли оборудование Ericsson на Huawei и ряд других компаний. А обслуживавшие это оборудование инженеры остались в России. По мнению аналитика, Ericsson будет искать способы, чтобы в обход санкций продолжать работу в России.

«Они не могут себе позволить потерять российский рынок, он для них значимый, так же, как и для компании Nokia», — добавил Муртазин.