Общество 21 ноября 2023, 11:43 Аналитик Санина рассказала, что работодатель сам определяет размер и получателей соцвыплат

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В отличие от премии, которую можно получить за успехи и достижения, соцвыплаты и материальная помощь остаются полностью на усмотрение работодателя. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, в разных компаниях предусмотрены разные меры поддержки. Где-то выплачивают матпомощь при вступлении в брак или рождении ребенка, где-то — при смерти близких или несчастном случае, например, пожаре.

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«Стоит отметить еще возникновение чрезвычайной ситуации. Если человек пострадал при ЧС, материальную помощь выплачивает государство, но дополнительно помощь сотруднику может выплатить и работодатель», — подчеркнула аналитик.

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