Общество 22 апреля 2024, 10:33 Аналитик Родина: спрос на квартиры с необычными планировками в России составляет 60%

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В России с каждым годом увеличивается спрос на на квартиры с необычными планировками и дополнительными опциями. Как рассказала Life руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой» Елизавета Родина, около 60% покупателей интересуются подобным жильем.

Что касается дополнительных опций, клиенты обычно смотрят на спальни со встроенным санузлом, угловое остекление гостиных, ⁠французские балконы и террасы, окно в ванной комнате. Как правило, нетиповое жилье по сравнению с обычным стоит на 10-15% дороже.

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По словам управляющего партнера Prime Life Development Дениса Коноваленко, квартиры с окнами на три стороны и с террасами являются наиболее ликвидными и позволяют жильцам реализовать более интересные дизайн-проекты.