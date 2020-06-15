Аналитик: рестораны будут выживать за счет летних веранд

«Однозначно, покрыть все убытки, которые случились, с помощью летних веранд не получится. Это в любом случае», — выразил уверенность собеседник издания.

По его мнению, открытие летних веранд в сложившейся ситуации поможет заведениям как-то поддерживать ситуацию. Они смогут получать хоть какую-то прибыли и за ее счет отбивать затраты на электричество и аренду.

«Но сказать, что это спасет всех, нельзя. Все рестораны таким образом будут не спасаться, а выживать», — заметил Шабанов.