Аналитик развеял страхи об увеличении цен на такси в России

Мысль о том, что рост цен на такси на 5-10% случился из-за увеличения цены на бензин, безосновательна. Ранее эти опасения высказывали в Общественном совете по развитию такси.

Вопрос ценообразования в данном случае будут решать агрегаторы, заявил РИА ФАН руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. «На протяжении последних 10 лет все дорожает: и топливо, и автомобили, и техническое обслуживание, и страховка. Но при этом тарифы такси только понижаются», — отметил эксперт.