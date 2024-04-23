Общество 23 апреля 2024, 11:21 Аналитик Разуваев предупредил о росте цен на яйца в преддверии Пасхи

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Ослабление рубля, которое наблюдается в последнее время в РФ, является поводом для роста цен. Какие продукты могут вскоре подорожать, рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с News.ru.

По его словам, в преддверии Пасхи абсолютно точно увеличится стоимость яиц и куличей. То же самое ждет и «шашлычный набор»: готовое для жарки мясо, мангал, шампуры, уголь и розжиг.

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Эксперт отметил, что повлиять на ситуацию могла бы Федеральная антимонопольная служба. Однако организацию мало волнуют продукты питания, считает Разуваев.