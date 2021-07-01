Аналитик рассказал о нежелательных действиях пользователей в Сети

Пользователям Сети не стоит указывать данные своих банковских карт на сомнительных сайтах. Мошенники в интернете не дремлют и могут с легкостью списать деньги со счета. Об этом рассказал глава информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, сообщает «Прайм».

Зачастую злоумышленники создают копии популярных сайтов, а люди, в свою очередь, не отличают, настоящий он или нет. Затем вводят данные карты для оплаты того или иного товара, но так и не получают его, рассказала «Политика сегодня».

Кусков также советует не переходить по сомнительным ссылкам, которые присылают на электронную почту. Они могут приходить как от компаний, там и от незнакомых людей.