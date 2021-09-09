Аналитик рассказал, как защититься от кражи данных

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с RT прокомментировал новую схему мошенничества от имени портала госуслуг. Специалист рассказал, как сохранить конфиденциальность своих данных.

«Что касается этой и всех подобных схем, прежде всего нужно максимально скептически относиться к подобным входящим сообщениям, по каким бы каналам вы их ни получали: звонки, электронная почта, сообщения в мессенджерах и социальных сетях», — сказал специалист.

Он пояснил, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, а если необходимо связаться с организацию, нужно сделать это по официальным контактам.

«Да, бывает, что это не за 5—10 минут, но тем не менее стоит потратить время вместо того, чтобы потратить свои данные или деньги», — заключил Ульянов.

О том, что мошенники стали воровать данные пользователей, выступая от имени сайта «Госуслуги», ранее сообщил представитель Сбербанка Станислав Кузнецов. Злоумышленники начали сообщать россиянам якобы об откреплении от поликлиники вследствие технической ошибки. Людям предлагают пройти повторную регистрацию и оплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей на поддельном сайте. Однако к нему подходят персональные данные, логин и пароль для входа на настоящий портал.