Общество 05 февраля 2024, 14:16 Аналитик Радченко: весной цены на квартиры могут повыситься на фоне девальвации рубля

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Девальвация рубля способствует росту цен на недвижимость. Этой весной стоимость квартир в очередной раз может повыситься на фоне увеличения курса доллара, сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, если после выборов доллар достигнет отметки в 100 рублей, то россияне снова начнут вкладываться в котлованы. Всплеск покупательской активности заставит цены расти. При этом до роста курса доллара будет наблюдаться спад продаж.

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Радченко также отметила, что сейчас снизить цены на недвижимость невозможно из-за высокой инфляции.