Аналитик прокомментировал подключение платежной системы «Мир» к Apple Pay

Отечественную платежную систему «Мир» подключили к Apple Pay. Финансовый аналитик группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский отметил, что такая услуга сделает жизнь некоторых россиян удобнее. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

По словам аналитика, это очень хорошая новость, ведь сейчас многие расплачиваются именно смартфонами. Те россияне, которые уже имеют карту «Мир», станут намного мобильнее.

«На самом деле у карт „Мир“ достаточно неплохая программа лояльности. Но это (возможность подключения к Apple Pay, — ред.) будет дополнительной мотивацией эти карты приобретать. Для России это очень хорошая новость. Карты будут использоваться шире. Но для внешнего рынка это не сыграет роли, потому что там конкуренция слишком велика», — рассказал Голубовский.

Напомним, уже с 20 июля россияне, владеющие картой «Мир», смогут подключить ее к мобильному кошельку Apple Pay. Восемь российских банков начали предоставлять клиентам такие услуги.