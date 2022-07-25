Аналитик Потапенко оценил планы ЦБ о возобновлении печати купюр номиналом в 10 рублей

Аналитик рынка ретейла Дмитрий Потапенко прокомментировал планы Центробанка возобновить печать десятирублевых купюр. По его словам, такое решение, в первую очередь, указывает на высокую инфляцию в стране. Об этом написало ИА НСН.

«Ретейлу все равно, какие купюры будут. С точки зрения экономики, это показывает, что у нас инфляция прет в сторону и вширь. На сегодняшний день при действующей логике развития событий, власти должны все больше переходить на безнал. Но у нас у банков нет чипов. Следующая операция технологий, которая должна была быть — это верификация по сетчатке и отпечатку пальцев. Но она требует куда большего программного обеспечения. Поэтому этот комплекс увязанных в одну цепочку событий — это про то, что разгоняется инфляция и идет технологическая деградация. Простые россияне увидят, что бумаги много, а денег нет», — сказал он.

Потапенко добавил, что планы ЦБ указывают на полный крах программного обеспечения в России.

Ранее в Центробанке сообщили, что в конце 2022 года планируется возобновление печати купюр номиналом в 10 рублей.