Аналитик посоветовал воздержаться от покупки ноутбука без русской раскладки

Аналитик рынка телекоммуникаций, главред портала Mobile-review.com Эльдар Муртазин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что из-за параллельного импорта ноутбуки без русской клавиатуры займут 10% российского рынка.

«На сегодня у нас есть параллельный импорт, по которому завозят ноутбуки без локализации, но никто не отменял закон. В частности, розничные сети не имеют права продавать продукт без русской клавиатуры», — заметил Муртазин.

Он порекомендовал потребителям избегать подобных компаний. По его словам, если возникнут проблемы в постгарантийный срок, то такие компании могут не решить их и оставит пользователя с ними один на один.

«Как правило, ноутбуки без русской раскладки на клавиатуре не дешевле обычных», — добавил специалист.