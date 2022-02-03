Аналитик Половников рассказал, чем опасны трещины на экране смартфона

Трещина на экране смартфона — распространенное повреждение, но многие продолжают пользоваться гаджетом, даже не обращая на трещины внимания. Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников в эфире радио Sрutnik рассказал, что даже маленькая трещина может быть опасна для смартфона.

Он пояснил, что любая трещина лишает смартфон водостойкости. Если внутрь попадет влага, это нарушит работу гаджета, поэтому при появлении небольшой трещины лучше сразу заменить стекло — это будет дешевле, чем чинить последствия.

«То, что обычно называют разбитым экраном, — это чаще всего разбитое защитное стекло, но не то, которое вы сами наклеиваете на устройство, а стекло, которое является частью смартфона. Это не очень эстетично, но таким смартфоном вполне можно пользоваться, если экран работает и нет изменений в картинке. Если же на экране появляются какие-то искажения, странные пятна, пиксели, квадраты, нужно срочно обратиться в сервис и, скорее всего, придется заменить матрицу экрана. Это может стоить до 20-30% от стоимости самого смартфона», — рассказал эксперт.