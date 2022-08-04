Аналитик Плеханов объяснил, почему россияне снова стали отказываться от наличных

Аналитик института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов прокомментировал информацию о том, что во второй половине июля в стране снова начал сокращаться объем наличных денег в обращении. Об этом написал «Ридус».

С 1 марта по 1 июня объем наличных на руках у населения снизился в общей сложности с 13,9 до 13,3 триллиона.

По словам эксперта, такая ситуация связана со снижением ставок по депозитам.

«В целом процесс перетока средств населения в банки практически завершен. Этому способствует снижение ставок по депозитам, которое в настоящее время наблюдается в банковской системе», — процитировал сайт kp.ru слова аналитика.

При этом Плеханов добавил, что сотрудники банков отмечают переток средств со вкладов на текущие счета, которые в условиях низких процентных ставок мало отличаются от традиционных депозитов, но дают больше возможностей для оперативного использования денежных средств.