Аналитик Пермяков рассказал, как защитить свой Wi-Fi от соседей

Жители многоквартирных домов иногда сталкиваются с проблемой, когда соседи начинают «воровать» домашний Wi-Fi. Аналитик Руслан Пермяков рассказал RT, как определить, что кто-то подключается к вашей сети, и как этого избежать.

«Программное обеспечение роутера обычно может показать, кто подключался к системе с момента последнего запуска с указанием аппаратных адресов и (по возможности) типа устройств, операционной системы, сетевого имени. Если в этом списке появились незнакомые устройства — это точно незаконное подключение», — рассказал эксперт.

Кроме того, существуют специальные программы, которые периодически сканируют сеть, отслеживая такие подключения.

Для того, чтобы никто не смог подключиться к домашнему Wi-Fi, нужно использовать надежный пароль на подключение, а раз в несколько месяцев менять его. Также эксперт посоветовал включить ограничение на подключение устройств по аппаратным адресам — для этого понадобится узнать аппаратный адрес устройства.

«После нужно подключиться к конфигурационному сайту роутера, пройти авторизацию, найти MAC-фильтр и настроить», — объяснил Перяков.