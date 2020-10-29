Аналитик оценил возможность дефицита сахара в магазинах

По данным Росстата, с начала года цена на сахар повысилась почти в 1,5 раза. Продукт стал лидером по росту стоимости среди продовольственных товаров. Уточняется, что за последние пять лет по сравнению с другими продуктами потребительские цены на сахар продемонстрировали отрицательную динамику. Плугов заметил, что в минувшем сезоне на фоне перепроизводства товара цены на него достигли минимальных за последние годы значений.

«Сегодня идет дискуссия о дефиците сахара, а еще год назад шла речь о его профиците. Средние и малые заводы по производству данного продукта терпели убытки, оказавшись на грани банкротства», — подчеркнул специалист.

Специалисты Минсельхоза ожидают, что производство белого сахара в этом году составит от 5 до 5,5 миллиона тонн. На начало октября запасы сахара в нашей стране составляли 1,3 миллиона тонн. Плугов заключил, что все это с учетом прогноза производства сахара покроет потребности внутреннего рынка.