Аналитик оценил влияние коронавируса на курс доллара
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обсудил с Life.ru, как китайский коронавирус повлиял на курс американской валюты.
Аналитик напомнил о тесной связи российской экономики с китайской. КНР поставляет в РФ более 20% товаров различных групп. Из-за закрытия границ и карантина торговля терпит большие убытки, а курс валют развивающихся стран снижается.
«Если снижение окажется существенным, оно может отбросить российскую валюту на уровень 64–66 рублей за доллар», — предположил специалист.
По его словам, на курс доллара положительно повлиял тот факт, что впервые с начала эпидемии количество вылечившихся за сутки пациентов превысило число новых зараженных.
«Эпидемия оказывает мощное давление на мировую экономику, а Китай уже на треть сократил ежедневное потребление нефти», — заметил Деев.