Аналитик оценил влияние коронавируса на курс доллара

Аналитик напомнил о тесной связи российской экономики с китайской. КНР поставляет в РФ более 20% товаров различных групп. Из-за закрытия границ и карантина торговля терпит большие убытки, а курс валют развивающихся стран снижается.

«Если снижение окажется существенным, оно может отбросить российскую валюту на уровень 64–66 рублей за доллар», — предположил специалист.

По его словам, на курс доллара положительно повлиял тот факт, что впервые с начала эпидемии количество вылечившихся за сутки пациентов превысило число новых зараженных.

«Эпидемия оказывает мощное давление на мировую экономику, а Китай уже на треть сократил ежедневное потребление нефти», — заметил Деев.