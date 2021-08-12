Аналитик оценил идею с повышением возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года

Финансовый аналитик Владимир Нечитайло прокомментировал предложение Минздрава повысить возраст, с которого можно покупать крепкие спиртные напитки, с 18 лет до 21 года. Специалиста процитировала «Свободная пресса».

Нечитайло счел инициативу ведомства справедливой и выразил уверенность, что депутаты ее поддержат. При этом он допустил, что большинство рисков может возникнуть на уровне исполнения этого законопроекта.

«Боюсь, что и в этой ситуации будут найдены некие щели, которые и покупатели, и ритейлеры, смогут использовать, чтобы закон обойти. <...> А потому, мне кажется, здесь важнее даже не принять закон, а чтобы он действовал», — заметил эксперт.