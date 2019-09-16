Аналитик оценил будущие продажи нового iPhone в России

С выходом нового iPhone Apple продолжить терять российский рынок. Все дело в том, что цены на американский гаджет в РФ необоснованно высокие. При этом технологически смартфон уступает конкурентам. Об этом в беседе с «360» рассказал владелец, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Для Apple Россия — крупнейший рынок в Европе по iPhone, но исторически о российского потребителя вытирают ноги и исторически ставят максимальные цены. Почему? Потому что все равно люди покупают, все равно есть продажи. Пока это происходит, цены будут такими высокими Эльдар Муртазин Mobile Research Group, владелец.

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По его словам, сегодня стоимость iPhone слишком высокая и неадекватная. Российским покупателям осознавать такое отношение к себе неприятно.

«Туземцы и стеклянные бусы — это, наверное, точно характеризует то, что происходит по продукции Apple сегодня у нас в стране», — отметил он.

Муртазин добавил, что за последний год американская компания в России потеряла половину рынка.Так, в 2018 году iPhone занимали 15% рынка, а сейчас это около 8% рынка. Самая лояльная аудитория, люди с деньгами, по мнению эксперта, начали отворачиваться от Apple.

«Это осознанный выбор. Это не вопрос отсутствия денег. Это вопрос того, что серийный телефон не может стоить 1,5-2 тысячи долларов.

После таких цен люди стали обращать внимание на другие смартфоны, которые при этом лучше. Оказалось, что у других больше возможностей, они лучше работают и стоят заметно дешевле, отметил собеседник «360».

«Оказалось, что король голый. Людям не нравится, когда их обманывают», — заключи он.

При этом, по его словам, многие люди в России продолжают покупать iPhone в кредит, потому что им кажется, что это круто, что это признак состоятельности. Однако по мнению эксперта, делать такие покупки наоборот глупо.

На прошлой неделе прошла презентация новой продукции Apple. В частности, американская корпорация представила iPhone 11. В России стоимость на него начинается от 60 тысяч рублей. Продажи стартуют с 20 сентября.