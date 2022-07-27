Аналитик обратил внимание на рекордную инфляцию в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с ИА Nation News сообщение американских СМИ о том, что будущей зимой мир ждет усугубление энергетического кризиса, который вызван антироссийскими санкциями.

«Страны Запада сами создали дефицит, поскольку европейские политики пугали производителей и говорили, что не надо вкладывать деньги в топливную энергетику. Когда каждый день говорят, что завтра никому не нужна будет нефть, а также газ и уголь, то инвесторы не вкладывались в новые проекты. Потом Запад начал вводить санкции против России, которая является основным поставщиком энергоресурсов на европейский рынок», — напомнил специалист.

По его словам, нужно понимать, что рост инфляции порождают слишком высокие цены на энергоносители. Он заметил, что за все время существования евро как валюты инфляция в Европе является рекордной. Юшков подчеркнул, что для европейской экономики это огромные проблемы.

По его мнению, увеличение поставок голубого топлива из России может облегчить ситуацию.

«По нынешним контрактам с „Газпромом“ идет привязка к спотовой цене на европейском рынке. Россия предлагает запустить „Северный поток —2“, но европейцы отказываются. Ослабить дефицит можно было бы, но убрать все проблемы мгновенно нельзя. Нужно пересматривать всю энергетическую политику Евросоюза», — добавил собеседник информагентства.