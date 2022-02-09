Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с RT слова постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» нужен в первую очередь европейским потребителям.

По словам Юшкова, газопровод важен для европейцев стратегически, поскольку он повышает надежность газоснабжения Европы. Что касается Украины, то специалист назвал ее безальтернативным транзитером голубого топлива из России в Европу.

«Если сейчас бы он („Северный поток — 2“. — Прим. ред.) работал, то по крайней мере была бы техническая возможность получать дополнительные объемы российского газа. И рынок бы успокоился, цены пониже были бы», — добавил аналитик.